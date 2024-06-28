57-летний певец Филипп Киркоров снялся с куклой в виде бывшей жены Аллы Пугачевой. Артист показал творение скульптора Владимира Емельяненко в соцсети.

Артист снял видео, на котором он запечатлен с куклой в виде Аллы Пугачевой и исполнил песню «Миллион алых роз». Филипп назвал куклу «замечательной работой» Емельяненко. Теперь в его коллекции есть арт-объекты в виде Мэрилин Монро, Владимира Высоцкого, Лолиты Милявской, Михаила Шуфутинского.

«Накануне дня рождения сына ко мне приехал скульптор Владимир Емельяненко. Моя коллекция пополнилась исключительными работами из города на Неве. Все создано руками этого мастера», — высказался Филипп.