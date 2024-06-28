Костюшкин прокомментировал скандал с Королевой, из-за которого они не общались 10 лет

52-летний Стас Костюшкин сообщил, что не спал с певицей Наташей Королевой в бане. Об этом стало известно в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

Между Стасом и Наташей произошел скандал, из-за которого они не общались 10 лет. В одном интервью певец рассказал, как поцеловался в щеку с Королевой и был в бане с Лаймой Вайкуле. Как выяснилось, журналист «додумал» историю и сделал публикацию, согласно которой Стас и Наташа «переспали» в бане. Из-за этого между артистами начались судебные разбирательства.

«Я лечу в Египет, и вдруг мне звонит мой директор. Рассказывает, что на меня подают в суд. Мол, я написал, что спал с Королевой в бане. Я объясняю, что не говорил такого, но суд уже начался. Звоню Наташке, пытаюсь что-то сказать, извиниться, а она отвечает: «Вы все, выскочки, пытаетесь за счет нашего имени занять место. Так не работает! Ты меня понял?». И бросила трубку», — рассказал артист.

По словам Стаса, со временем им удалось наладить отношения с коллегой. Вместе с Наташей он участвовал в проекте «Театра Эстрады», однако скандальную тему артисты так и не обсудили.

Ранее 29-летняя блогерша Лерчек снялась в клипе Стаса Костюшкина и Давида Манукяна. Подробности читайте в этой новости.