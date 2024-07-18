Многодетный отец, 15 лет живет в Гонконге: Ирина Хакамада пришла на модный показ с сыном
© Starface.ru
Бывший политик Ирина Хакамада показала сына Даниила, который 15 лет живет в Гонконге. Вместе они пришли на модный показ.
Хакамада сделала совместное фото с Даниилом и выложила на своей странице в соцсетях. Она подписала снимок: «Сын взрослый, трое детей, а для меня он ребенок любимый все равно».
Даниил родился в 1978 году в первом браке Хакамады с Валерием Котляровым. Пара разошлась, когда сыну было три года.
Сейчас Даниил живет в Гонконге и работает финансовым директором. Он женат. У Хакамады есть дочь Мария, которая родилась в 1997 году. Девочка появилась на свет с особенностями – у нее синдром Дауна. Хакамада долгое время скрывала дочь, желая оградить от лишнего внимания.
Ранее Хакамада дала совет, как пережить тяжелое расставание. Она рекомендует сначала «попереживать», а потом принять ситуацию.