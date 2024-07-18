11 млн рублей в год, три языка и жесткий режим: где тайно учатся дети Киркорова в Дубае

Певец Филипп Киркоров по-прежнему не раскрывает, где теперь учатся его дети, поэтому эту информацию пришлось выяснять журналистам. Благодаря ролику с Аллой-Викторией, снятом в столовой в учебном заведении, стало известно, что звездные наследники поступили в Swiss International Scientific School, на которую артист тратит около 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Источник узнал, что дети Киркорова ходят в швейцарскую международную школу, где около 2000 учащихся. На занятиях они появляются только в форме, в столовой – шведский стол. Меню составляется по предпочтениям несовершеннолетних и их родителей. Живут они в одноместных и двухместных номерах. Девочкам и мальчикам запрещено ходить друг к другу в гости.

Школа предоставляет большое количество внеклассных занятий. Дети могут ходить на кружки, экскурсии, плавать в бассейне, смотреть кино, играть в теннис. На территории есть научные, инженерные, творческие лаборатории.

Основной язык в школе английский. Также преподают отдельно французский и немецкий. Расписание в учебном заведении довольно жесткое. Дети встают в 6:40 и засыпают в 22:00. Перед сном запрещено полчаса пользоваться телефонами – только чтение книг. Каждый час учащиеся чем-то заняты, будь то занятия или самоподготовка.

Отметим, что на данный момент неизвестно, вернутся ли туда дети Киркорова в новом учебном году.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что потратил почти миллион рублей на скульптуру.