57-летний Филипп Киркоров назвал двух кандидатов на роль своего преемника

Певец Филипп Киркоров откровенно рассказал, кого из российских артистов считает достойной себе заменой. Среди возможных преемников поп-короля оказались Сергей Лазарев и Дима Билан.

«Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту… Очень неординарный, сложный Дима Билан», — завил 57-летний Филипп в шоу «Сплетни-шейкер» на Муз-ТВ.

При этом Киркоров ранее уже называл Лазарева достойной заменой и в шутку отмечал, что готов передать исполнителю хита «В самое сердце» свою сказочную корону и трон.

«Вполне заслуженно. Может, это дело вкуса: кому-то нравится, кому-то не нравится», — говорил Киркоров.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что сейчас в российском шоу-бизнесе мало артистов, которые могли бы занять нишу покинувшего сцену Валерия Леонтьева. По мнению критика, по эпатажу, яркости и костюмированности шоу на роль преемника подходит только Филипп Киркоров.