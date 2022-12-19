Ухожу: Киркоров назвал имя своего преемника, и им стал не сын Мартин

Филипп Киркоров по праву считается яркой личностью отечественного шоу-бизнеса. Из своих концертов он умудряется сделать красочное шоу, и это ему удается не только благодаря вокальным данным, но и незабываемым сценическим нарядам. Вот почему артиста принято называть поп-королем отечественной эстрады. Тем не менее годы идут, Филипп не молодеет, поэтому журналисты поинтересовались, кто после его ухода со сцены может занять желанный трон. Так, во время своего недавнего светского выхода Киркоров назвал имя преемника, которому он готов передать все регалии. К слову, им стал не Мартин, сын артиста.

По мнению музыканта, только один человек в шоу-бизнесе может приблизиться к нему по масштабам выступлений. Речь идет о Сергее Лазареве. «Кому бы я передал свой трон? Да вот ему… Вполне заслуженно. Хотя, конечно, кому-то это нравится, кому-то — нет. Дело вкуса», — сообщил Telegram-канал «Неопра, блин!» заявление Киркорова.

К слову, поклонники певца одобрили его выбор и сообщили, что Сергей — достойная замена.

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