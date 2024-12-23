57-летний Дмитрий Песков впервые вышел в свет с внучкой Алисой. Об этом сообщает StarHit.

Летом 2024 года Дмитрий признался, что у него есть внучка Алиса. Спустя несколько месяцев Песков представил девочку публике, появившись с ней на ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Премьера сказки состоялась в «Мегаспорте». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Ани Лорак.

Сначала Дмитрий познакомил Лорак с дочкой Лизой, а затем и с внучкой.

Ранее фигуристка Татьяна Навка заявила, что Дмитрий Песков критикует ее ледовые шоу. Татьяна вспоминает, как Дмитрий назвал шоу «Лебединое озеро» «ужасом» и предрек ему провал. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 3-летний сын Дмитрия Тарасова сломал руку во время игры с отцом.