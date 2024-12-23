3-летний сын Дмитрия Тарасова сломал руку во время игры с отцом

Футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что 3-летний сын сломал руку со смещением. Спортсмен рассказал об инциденте в соцсети.

В личном блоге Дмитрия появилось видео, на котором он играл с детьми на улице. Затем футболист сделал внезапную публикацию из больницы. На ролике Тарасов и его плачущий сын находились в кабинете рентгенолога. 3-летний ребенок жаловался на сильные боли в руке, а звездный отец его утешал.

«Сейчас сделаем рентген, и все поймем, хорошо?» — обратился Дмитрий к сыну.

Обследование показало, что мальчик сломал руку со смещением.

«Так, ну что, нас с почином. У нас перелом со смещением. Покажи ручку, ничего страшного», — резюмировал спортсмен.

Ранее в Сети обеспокоились состоянием экстремально похудевшего Дмитрия Тарасова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Константин Хабенский впервые представил публике подросшего сына Ивана.