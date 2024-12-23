56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в черном платье с разрезом

Также Бондарчук примерила романтический образ, отдав предпочтение длинному платью в горошек и высоким сапогам.

Ранее Светлана Бондарчук показала снимок в купальнике с отдыха на Мальдивах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Бородина с размахом отметила день рождения младшей дочери Теоны.