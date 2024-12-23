НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 декабря 2024, 15:23
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56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в черном платье с разрезом

56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в черном платье с разрезом

© Starface.ru

56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в черном платье с разрезом. Светская львица поделилась новым снимком в соцсети.

Светлана Бондарчук примерила стильный образ total black. Знаменитость надела платье-футляр от Rick Owens, которое подчеркнуло ее фигуру, черную кожаную куртку и туфли с квадратным носом. Светлана распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глаза и приняла модельную позу.

56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в черном платье с разрезом

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Также Бондарчук примерила романтический образ, отдав предпочтение длинному платью в горошек и высоким сапогам.

Ранее Светлана Бондарчук показала снимок в купальнике с отдыха на Мальдивах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Бородина с размахом отметила день рождения младшей дочери Теоны.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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