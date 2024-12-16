«Невероятно хороша!»: в Сети пришли в восторг от фигуры Светланы Бондарчук в золотом бикини
© Starface.ru
Несколько дней назад российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук покинула Россию. Экс-жена Федора Бондарчук уехала в отпуск на Мальдивы. Звезда выставила новое фото с отдыха в бикини золотого цвета.
На снимке, опубликованном в соцсети, Светлана в золотистом купальнике позирует на пляже райского острова. Знаменитость отказалась от макияжа и распустила волосы. Глаза она закрыла солнцезащитными очками.
55-летняя светская львица показала фанатам подтянутую фигуру — стройные ноги и плоский живот. Звезда находится в отличной форме.
«Любовь с первого взгляда», — подписала снимок она.
Подписчики не упустили возможности сделать комплимент звезде. Они отметили, что Светлана прекрасно выглядит.
«Идеальна», «Невероятно хороша! Обожаю», «Очень красивая, естественная, излучающая тепло!», «Ну как так можно? Что за идеальная фигурка?», — написали они.
Обычно Светлана ездит на отдых с мужем, дизайнером Сергеем Харченко. Два года назад у них родился сын Петр, которого супруги обычно не берут в путешествия.
С 1991 по 2016 год телеведущая состояла в браке с Федором Бондарчуком. У бывших супругов двое детей — 32-летний Сергей и 25-летняя Варвара. В 2020 году знаменитость вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.
Ранее Светлана Бондарчук заявила, что не оставит без ответа слова Вероники Степановой о ее внешности.