НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 декабря 2024, 13:32
1 мин.

«Невероятно хороша!»: в Сети пришли в восторг от фигуры Светланы Бондарчук в золотом бикини

Светлана Бондарчук показала снимок в купальнике с отдыха на Мальдивах.
«Невероятно хороша!»: в Сети пришли в восторг от фигуры Светланы Бондарчук в золотом бикини

© Starface.ru

Несколько дней назад российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук покинула Россию. Экс-жена Федора Бондарчук уехала в отпуск на Мальдивы. Звезда выставила новое фото с отдыха в бикини золотого цвета.

На снимке, опубликованном в соцсети, Светлана в золотистом купальнике позирует на пляже райского острова. Знаменитость отказалась от макияжа и распустила волосы. Глаза она закрыла солнцезащитными очками.

55-летняя светская львица показала фанатам подтянутую фигуру — стройные ноги и плоский живот. Звезда находится в отличной форме.

«Любовь с первого взгляда», — подписала снимок она.

«Невероятно хороша!»: в Сети пришли в восторг от фигуры Светланы Бондарчук в золотом бикини

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики не упустили возможности сделать комплимент звезде. Они отметили, что Светлана прекрасно выглядит.

«Идеальна», «Невероятно хороша! Обожаю», «Очень красивая, естественная, излучающая тепло!», «Ну как так можно? Что за идеальная фигурка?», — написали они.

Обычно Светлана ездит на отдых с мужем, дизайнером Сергеем Харченко. Два года назад у них родился сын Петр, которого супруги обычно не берут в путешествия.

С 1991 по 2016 год телеведущая состояла в браке с Федором Бондарчуком. У бывших супругов двое детей — 32-летний Сергей и 25-летняя Варвара. В 2020 году знаменитость вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.

Ранее Светлана Бондарчук заявила, что не оставит без ответа слова Вероники Степановой о ее внешности.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Светлана Бондарчук
фигура
отдых