Валя Карнавал и шестиярусный торт: как прошло день рождения младшей дочери Бородиной

22 декабря дочери Ксении Бородиной Теоне исполнилось 9 лет. Звездная мама устроила для нее пышное празднование, на которое пригласила много гостей. На торжестве присутствовала и любимая исполнительница девочки — Валя Карнавал.

Торжество прошло в одном из детских парков, принадлежащих Бородиной. На празднике присутствовали не только дети, но и друзья телеведущей. Поздравить Теону с днем рождения пришли: юмористка Надежда Ангарская, стилист Алеко, Ольга Орлова с дочерью Аней.

Посетил мероприятие и жених Бородиной Николай Сердюков. Он пришел на праздник с дочкой Николь от брака с блогером Алиной Акиловой.

Место для торжества было украшено шарами, гостей развлекал ведущий. Бородина приготовила для Теоны сюрприз и пригласила на праздник любимую звезду девушки.

«Валя Карнавал — любимая исполнительница Теоны. А сколько радости было у детей, все подпевали. Спасибо за эти эмоции», — написала Бородина в своем Telegram-канале.

В финале праздника имениннице вынесли шестиярусный торт со свечками, украшенный хомяками. К слову, отца девочки, судя по всему, на мероприятии не было, либо телеведущая постаралась, чтобы он не попадал в кадр.

Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова в 2015 году. В том же году она родила дочь Теону. В 2021 году пара рассталась.

Ранее телеведущая, которая планирует выйти в следующем году замуж в третий раз, призналась, что до сих пор носит фамилию Омарова.