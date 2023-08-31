«Неуверенность гасит любую красоту»: соперница Алсу колко ответила на обвинения певицы

Модель Анастасия Решетова публично ответила певице Алсу на ее нападки. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог светской львицы.

В последнее время все внимание публики приковано к конфликту модели и певицы. Поговаривают, брак Алсу разрушился из-за увлечения ее супруга Анастасией. Обе стороны никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Вместо этого знаменитости оставляют двусмысленные намеки и обращения друг к другу.

Сперва исполнительница хита «Зимний сон» написала пост, в котором она ответила на сравнения с Решетовой. Певица отметила, что в этой истории она является «оригиналом» и главной героиней.

После этого в блоге модели появилась ответная публикация. Анастасия заявила, что только неуверенные женщины переживают из-за сравнений с окружающими.

«Будьте увереннее в себе независимо от своих внешних данных и возраста. Неуверенность гасит любую красоту», — высказалась светская львица.

Ранее хирург Дарья Фетисова назвала ошибку 40-летней певицы Алсу, из-за которой у нее отекло лицо. Подробности смотрите в этой статье.