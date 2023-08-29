Певица Земфира* поругалась с Ренатой Литвиновой и отписалась от нее в соцсети

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) поругалась с Ренатой Литвиновой и отписалась от нее в соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

По данным источника, между знаменитостями произошла ссора. Что стало причиной конфликта — пока не уточняется. Вместо этого Telegram-канал обратил внимание читателей на следующие моменты.

26 августа 2023 года певица отметила свой день рождения. Однако Литвинова проигнорировала это событие и не поздравила приятельницу. Сообщается, что ранее Рената не забывала публично обратиться к Земфире*.

Кроме того, знаменитости отписались друг от друга в соцсети. Все это, по мнению источника, привело к тому, что на днях певица устроила скандал в Казахстане.

На данный момент ни Литвинова, ни ее приятельница никак не комментировали подобные сообщения.

Ранее мы писали о том, что уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова продолжает зарабатывать миллионы в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

*признана иноагентом на территории РФ