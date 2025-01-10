56-летняя певица Валерия заявила, что видела внутриутробное фото внука. Артистка поделилась эмоциями от ожидания наследника в соцсети.

В 2025 году Валерия вновь станет бабушкой: ее сын Арсений и невестка Лиана ждут второго ребенка. По словам певицы, недавно ей прислали результаты скрининга, на котором можно разглядеть лицо малыша. Валерия осталась в восторге от технологий, позволяющих увидеть ребенка еще до его рождения.

«Недавно мне прислали фото внука — внутриутробное. Это же чудо техники! Точное изображение крошечного человека, черты лица видны. Помню, фото Селинки тоже делали, но оно не было таким крупным и четким. Кстати, малышка родилась точно такой, как выглядела на фото. Фантастика! Ты знаешь лицо человека, который еще не появился на свет», — высказалась артистка.

Арсений и Лиана ждут мальчика. По словам певицы, супруги хотят назвать наследника Мироном.

Ранее Валерия призналась, что Иосиф Пригожин очаровал ее с первых минут знакомства. Подробности читайте в этой новости.

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