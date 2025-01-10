Пиар или настоящие чувства? Что в окружении Ольги Бузовой говорят про ее новый роман

Ольгу Бузову заподозрили в пиар-романе с приставом Романом Литаровым. Об этом сообщает Kp.ru.

Ольга Бузова интригует публику снимками с новым возлюбленным. Певица не скрывает, что счастлива в отношениях и не спешит называть личность избранника. Известно, что январские праздники Ольга и ее ухажер провели в Сочи вместе с Павлом Буниным, звездным банщиком. На опубликованных снимках в Сети был замечен Роман Литаров, приятель Павла. Мужчина был запечатлен в той же одежде, что и на интригующих снимках Бузовой. Это позволило сделать вывод о его связи с певицей.

Роман родился в Сочи и является выпускником юрфака. Ранее он работал судебным приставом, а теперь трудится в администрации Краснодарского края. Как утверждает инсайдер, его отношения с Ольгой являются пиаром.

«Он был приставом недолго, сейчас работает в администрации. Кем именно, сказать не могу. Но он человек не бедный. Лично я не верю в их роман, похоже на пиар», — сообщил инсайдер.

Сам Роман не подтверждал связь с Ольгой, но, как только о нем стали писать в СМИ, мужчина удалил страницы в соцсетях.

Ранее мать Ольги Бузовой впервые высказалась о романе дочери с судебным приставом. Подробности читайте в этой новости.