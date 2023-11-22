56-летний актер Дмитрий Нагиев возвращается на ТВ после годовой паузы

56-летний телеведущий Дмитрий Нагиев возвращается на ТВ после годовой паузы. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

В Москве состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Во время мероприятия поклонников Нагиева обрадовали приятной новостью. Как выяснилось, совсем скоро Дмитрий вновь появится на экранах ТВ. Его новым проектом стал сериал «Кто быстрее». По сюжету, действие кинокартины происходит в Геленджике, где ведется «охота» за редким бриллиантом. Нагиев сыграл роль криминального авторитета.

Напомним, что когда-то Дмитрий считался бессменным ведущим федерального канала. Однако уже больше года он не появлялся в эфире ТВ. Также актер отказался и от светской жизни. Свое поведение Нагиев объяснил желанием уйти в творческий отпуск.

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