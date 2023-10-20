«Осталось 9,5 млн»: прервавший молчание Нагиев заявил о потерях за год

Телеведущий Дмитрий Нагиев объяснил, почему он отказался от общения с людьми. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на Tank Russia.

Когда-то Дмитрий считался неотъемлемой частью федерального канала. Однако уже больше года он не появлялся в эфире. Кроме того, артист отказался от ведения соцсетей, общения с прессой и выходов в свет. По словам Дмитрия, ему нужно было время «для осмысления».

«Я приостановил общение в соцсетях, как и в медийном пространстве. Для меня это некое время осмысления. Мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить», — высказался Нагиев.

Еще год назад блог артиста был одним из самых популярных. Его читали 11 млн россиян, однако за время молчания число подписчиков резко сократилось.

«Осталось 9,5 млн. Я расстроился», — сообщил Нагиев.

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