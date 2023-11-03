74-летняя певица Алла Пугачева прибыла в Москву на Ленинградский вокзал. Об этом сообщает издание mk.ru.

В распоряжение источника попали кадры внезапного возвращения артистки в РФ. Знаменитость приехала на поезде Псков-Москва, у которого конечная остановка была на Ленинградском вокзале. Сообщается, что артистка вышла из транспорта самой последней. Это позволило ей остаться незамеченной для остальных пассажиров.

Пугачева выбрала стильный образ для возвращения в РФ. На ней был белый полушубок, кепка и голубые джинсы. Певица дополнила наряд серебристой сумкой и розовым чемоданом. Пройдя по всему вокзалу, она села в черный автомобиль и отправилась в подмосковный замок.

Отметим, что артистка была не одна, а в компании помощников. Пугачеву сопровождали мужчина и женщина, которые помогали ей нести вещи.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева вернулась в замок в деревне Грязь. Подробности смотрите в этой статье.