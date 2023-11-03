Певец Филипп Киркоров «оглох» при вопросе о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Об этом сообщает издание mk.ru.

2 ноября 2023 года певица Люся Чеботина презентовала в Москве новый клип. Многие звезды шоу-бизнеса пришли на мероприятие, чтобы поддержать коллегу. Не стал исключением и Филипп Киркоров, вернувшийся из Китая.

В тот же вечер стало известно о внезапном приезде экс-супруги Киркорова в Россию. По данным СМИ, Алла Пугачева вернулась на территорию РФ через КПП в Псковской области. Журналисты поинтересовались у Филиппа, знал ли он о визите певицы. По информации источника, артист удивил неожиданной реакцией. Так, Киркоров сделал вид, что не слышал заданный вопрос о Пугачевой.

Ранее директор Аллы Пугачевой прокомментировала внезапное возвращение певицы в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певица Ольга Зарубина обвинила Аллу Пугачеву в попытке загубить ее карьеру.