56-летний Филипп Киркоров готовится к свадьбе

56-летний певец Филипп Киркоров и продюсер Татьяна Тур намекнули на помолвку. Об этом сообщает издание The Voice.

В 2023 году Киркоров заинтриговал публику признанием о личной жизни. Исполнитель хита «Зайка моя» заявил, что вновь влюбился. Кроме того, артист признался, что избранница переехала в его дом. Филипп не стал раскрывать личность женщины, покорившей его сердце. Однако журналисты убеждены, что речь идет про продюсера Татьяну Тур.

В конце 2023 года Киркорова заметили с обручальным кольцом на пальце, при этом он вновь отказался от комментариев. Зато Татьяна охотно пообщалась с публикой и поделилась планами на 2024 год. Как выяснилось, совсем скоро Тур выйдет замуж.

Напомним, после посещения «голой» вечеринки у Киркорова начались проблемы. Он столкнулся не только с критикой россиян, но и с отменой на ТВ. Филипп решил переждать непростое время в США.

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