Рассекречена личность спутника Филиппа Киркорова, с которым певец покинул Россию

Певец Филипп Киркоров покинул Россию вместе со своим директором и близким другом Максимом Ситником. Они появились вдвоем на концерте Мадонны в США. Об этом стало известно изданию mk.ru.

По данным источника, таинственным спутником исполнителя в поездке является именно его давний товарищ, которому, по слухам, Киркоров доверяет как себе. При этом, несмотря на теплые отношения с артистом, сам Ситник не так часто появляется на светских тусовках. Да и информации о нем немного. Есть данные, что он родился на Донбассе, потом перебрался в Москву и стал пробовать себя в модном бизнесе. Со сценой он никак не связывался, поэтому для многих было шоком его назначение директором Киркорова.

«В нашей профессии есть множество тонкостей, которые нужно осваивать годами. А Филипп сразу сделал его директором, что странно», - отметили в звездной тусовке.

К слову, Филипп покинул Россию вместе с директором после объявленного ему бойкота. Из-за участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой он лишился выступлений и эфиров.

Ранее Филипп Киркоров после скандального мероприятия в конце декабря 2023 года решил избавиться от портретов Аллы Пугачевой.