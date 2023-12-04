Актер Владимир Машков стал новым главой Союза театральных деятелей России, об этом сообщает «Российская газета».

4 декабря в Союзе театральных деятелей России прошли выборы нового главы объединения. До этого руководителем СТД был Александр Калягин, который и созвал внеочередной съезд, заявляя о необходимости «перезагрузки» союза.

Сначала кандидатов на пост председателя было несколько: директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СТД Андрей Борисов и актер Александр Лазарев (его выдвинул бывший председатель СТД Александр Калягин). Однако все они взяли самоотвод после выдвижения Владимира Машкова.

Таким образом, на голосовании осталась только кандидатура народного артиста. В результате за Машкова проголосовали 176 делегатов съезда, против - 20 делегатов.

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