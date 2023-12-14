55-летняя певица Валерия рассказала, как играет с внучкой Селин в «Горячо-холодно». Исполнительница хита «Часики» поделилась откровением с порталом PROZVEZD.

В беседе с журналистами артистка рассказала о подготовке к Новому году. По словам Валерии, украшение елки стало семейной традицией. Еще одним излюбленным занятием певицы является игра «Горячо-холодно».

«Я, например, говорю внучке: «Селинка, найди снежинку». Она обходит елочку, а я ей подсказываю, где холодно, а где горячо», — сообщила знаменитость.

1 января — знаковый день для Валерии и ее семьи. Они не только отмечают главный праздник страны, но и день рождения внучки. Певица с любовью отметила, что Селин растет талантливым ребенком: она и танцует, и поет уже в столь юном возрасте.

«Я обомлела. Она уже знает в этом возрасте, что Новый год и ее день рождения — в один день», — рассказала супруга Иосифа Пригожина.

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