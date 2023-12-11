55-летняя певица Валерия заявила, что намеренно рассекретила себя в шоу «Аватар»

В новом выпуске телешоу «Аватар» на телеканале НТВ члены жюри раскрыли личность артистки, которая скрывалась за образом Огненной Ворожеи. Оказалось, что аватаром управляла певица Валерия.

Артистка исполнила своим голосом песню Полины Гагариной и фактически рассекретила себя. Член жюри Сергей Лазарев даже предположил, что артистка перестала скрываться намеренно.

«Наверное, это обусловлено тем, что у Ворожеи какой-то тур или какое-то мероприятие, поэтому она просто не может дальше принимать участие в нашем шоу. Это какая-то вынужденная остановка, не потому что она сдалась. Эта певица всегда борется до конца», - сказал артист.

Вышедшая на сцену исполнительница хита «Часики» признала, что ее график невозможно совместить со съемками в проекте, поэтому она решила больше не скрываться и дать возможность победить молодым артистам.

«Спасибо вам большое, что вы меня все-таки отгадали. Сережа, ты все правильно понял. Конечно, мне хотелось бы поиграть с вами в эти кошки-мышки до конца», — приводит портал «Вокруг ТВ» слова Валерии.

Ранее мы писали, что продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о своей госпитализации. По словам знаменитости, его состояние сейчас аналогично состоянию других людей в Москве, которые столкнулись с простудой.