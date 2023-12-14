«Есть минусы»: уехавшая из РФ дочь Машкова пожаловалась на жизнь в США

Уехавшая в США актриса Мария Машкова хотела вернуться в РФ из-за страха и усталости. Наследница Владимира Машкова поделилась откровением с молдавскими журналистами.

Мария уже много лет не проживает в России. Артистка переехала в США и даже получила гражданство страны. Как выяснилось, она тяжело привыкала к новым реалиям.

В первую очередь, Машковой было трудно построить карьеру за рубежом. По словам знаменитости, она несколько лет не могла получить даже эпизодическую роль. Возвращаясь в РФ, Мария «выдыхала».

«В Россию приезжаешь, а тебе: «Здравствуйте, Машенька. Кофейку?». Я успокаивалась», — цитирует StarHit высказывание актрисы.

Кроме того, Машкова отметила, что не собиралась оставаться в США из-за страха и эмоциональной усталости. Однако год назад она изменила свое решение. Мария отказалась от карьеры в РФ ради Голливуда.

«За день могу заработать десятки тысяч долларов. Но есть свои минусы. Много налогов. А счета там какие?! Один телефон сколько стоит и проживание. Самое дорогое — аренда жилья», — пожаловалась знаменитость.

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