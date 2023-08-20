Создание домашнего уюта и воспитание сына: чем занимается Ольга Кабо после развода и переезда

Актриса Ольга Кабо постоянно занята в новых проектах. При этом она находит время не только на воспитание киношных детей, часто играя роль мамы, но и на собственных. После развода знаменитость старается уделять больше внимания сыну и обустройству своей квартиры, передает «ТН».

Загруженность не смущает артистку, ведь профессия значит для нее очень много. Кабо называет свой творческий путь воздухом, без которого она не может существовать. Постоянные съемки и участие в разного рода проектах заряжают Ольгу энергией. Она тратит ее на воспитание собственных детей. Удовлетворение, получаемое на сцене и в кадре, помогает выстраивать гармоничные отношения с наследниками.

Конечно, больше всего свободного времени Кабо посвящает своему 11-летнему сыну. Также у актрисы есть 24-летняя дочь, которая уже живет по-своему и тоже занимается любимым делом. Знаменитость не требует от своих детей идти по тому же творческому пути, хоть и считает сына талантливым, артистичным мальчиком. Он уже выступал на сцене со звездной мамой, однако дальше этого заходить не планирует.

Профессия актера, по словам Кабо, «слишком сложный хлеб». Кроме того, для мужчин она слишком зависимая. Старшая дочь знаменитости тоже выбрала творчество, но пошла по другой стезе. Сначала она окончила академию хореографии и даже успела сыграть в спектакле. Затем ее планы изменились, когда началась пандемия. Девушка увлеклась психологией, получила образование и теперь работает в Алексеевской психиатрической больнице.

Помимо детей, Кабо тратит свободное время на обустройство новой квартиры. После развода она хочет сделать свое жилище максимально уютным, чтобы сыну и дочери были комфортно, а гости чувствовали себя хорошо.

Ранее Ольга Кабо продемонстрировала фанатам свою фигуру. Она опубликовала в интернете фото в синем купальнике.