24-летняя дочь актрисы Анны Ковальчук призналась, что похудела за год на 10 кг

24-летняя дочь актрисы Анны Ковальчук призналась, что похудела на 10 кг. Об этом сообщает Леди Mail.

Злата не планировала идти по стопам мамы и становиться актрисой. Девушка окончила юридический факультет и открыла бизнес, связанный со здоровым питанием. Она производит каши с фруктами, смеси для приготовления полезной выпечки, гарниры, и благодаря разработанному питанию Злата похудела за год на 10 кг.

«Я на своем питании за последний год похудела на 10 кг — вот вам живая реклама наших каш и остальных продуктов», — высказалась дочь Анны.

Несмотря на бизнес, Злата все же заинтересовалась актерской профессией. Теперь она задумывается о получении второго образования и посещает курсы своей мамы.

«Уже оканчивая университет, начала чувствовать, что мир кино меня затягивает и, наверное, я все-таки хочу быть актрисой. И тут еще мама начала преподавать в Институте кино и телевидения, и я поняла, что хотела бы быть ее студенткой, мне это очень-очень интересно! Хотя, с другой стороны, не понимаю, как буду совмещать все это со своим бизнесом», — резюмировала Злата.

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