54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук публично поздравила сына с днем рождения

54-летняя Светлана Бондарчук публично поздравила сына с днем рождения. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В браке с Федором Бондарчуком Светлана родила сына Сергея и дочь Варвару. 29 ноября 2023 года наследник светской львицы отметил день рождения. В личном блоге Бондарчук трогательно обратилась к сыну.

По словам знаменитости, наследник «собрал в себе лучшие качества родителей», а все «ненужное — отсек». Светлана уверена, что в будущем его ждут карьерные высоты.

«Сережа, ты лучшее, что случалось в жизни твоих родителей. Прекрасно помню день, когда ты появился на свет. Ты очень особенный, настоящий мужчина», — высказалась Бондарчук.

Ранее мы писали о том, что 56-летний режиссер Федор Бондарчук вышел в свет с сыном от первого брака. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Светлана Бондарчук опубликовала фото 9-месячного сына, на котором видно его лицо.