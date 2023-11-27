Светлана Бондарчук опубликовала фото 9-месячного сына, на котором видно его лицо

Телеведущая Светлана Бондарчук в начале 2023 года стала мамой в третий раз. Правда, об этом публика узнала, когда мальчику исполнилось уже полгода, потому что многодетная родительница предпочитала умалчивать о новом статусе. Зато после раскрытия тайны она стала активно делиться подробностями воспитания. А в прошедший День матери она еще и решила впервые показать лицо наследника.

В личном блоге Светлана опубликовала новые фото. На одном Петр играл с мамой, а на другом – спал у нее на руках, и именно на этом кадре частично заметны черты лица ребенка. В комментариях друзья Бондарчук отметили, что даже по этим снимкам видно, что сын сильно похож на телеведущую.

К слову, по поводу рождения мальчика ходит не мало слухов. Одна из версий появления его на свет заключается в том, что артистка обращалась за помощью к суррогатной матери, и именно она выносила ребенка, а после передала его Светлане. Однако официально эта информация ни подтверждалась, ни опровергалась.

Напомним, что звезды российского шоу-бизнеса нередко обращаются к услугам суррогатных матерей, чтобы стать родителями. Так, обоих детей и Филиппа Киркорова, и Сергея Лазарева вынашивали не их возлюбленные. Также подобным путем появился на свет и второй сын Дмитрия Маликова.

Ранее Светлана Бондарчук рассказала об общении с бывшей женой мужа и его родственниками.