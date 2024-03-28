54-летний продюсер Иосиф Пригожин заявил о важности альбома «Голос мой услышь». Об этом сообщает газета «Известия».

В альбом «Голос мой услышь» вошли 12 песен Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал в «Крокусе». Все полученные средства от прослушивания треков будут переданы семьям пострадавших при теракте. Пригожин считает, что данный проект важен «с точки зрения вообще всего». По его мнению, артисты, исполняющие песни, напомнят всем через искусство о народном единении.

«Помимо того, что уничтожена память великого певца Муслима Магомаева, зрители лишились возможности посещать концертный зал, который был одним из самых лучших, удобных во всех смыслах этого слова», — высказался Иосиф.

Напомним, что Баста, Валерия, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие артисты приняли участие в записи альбома.

Ранее Иосиф Пригожин высказался об охране зала, где произошел теракт. Подробности смотрите в этой новости.

Также сайт «Страсти» рассказал, что известно о владельцах «Крокус Сити Холла» Аразе и Эмине Агаларовых.