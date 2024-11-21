«Не все удается скрыть»: Ольга Бузова ответила, выйдет ли замуж в 2025 году

38-летнюю Ольгу Бузову заметили за примеркой свадебных платьев в одном из салонов Москвы. Телеведущая неоднократно говорила, что мечтает выйти замуж и родить ребенка, но без каких-либо уточнений о своем будущем избраннике. Звезду спросили напрямую, вступит ли она в брак в 2025 году.

Ольга вышла в свет на площадке нового фильма с ее участием «Равиоли Оли». Для знаменитости это первая серьезная роль в кино. Как пояснила артистка, она два года готовилась к съемкам в проекте и полностью изменила свой график. Бывшей жене футболиста Дмитрия Тарасова пришлось рано ложиться спать и вставать в пять утра, чтобы все успеть. Бузова столкнулась с пробками в лифте, на дорогах. Зато это поможет ей подготовиться к материнству — ранние подъемы в детский сад звезду теперь не пугают, говорит Ольга.

Когда Бузовой задали личный вопрос, она неожиданно изменилась в лице и посерьезнела. Поющая телеведущая отметила, что есть вещи, о которых бы ей не хотелось говорить.

«И чтобы спрашивали. К сожалению, не все удается скрыть. Я пока не хотела бы об этом говорить», — приводит слова Ольги StarHit.

В 2012 году экс-ведущая «Дома-2» вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Супруги развелись в 2016 году. После у звезды были серьезные отношения с блогером Давой, но к браку они не привели.

Недавно Ольгу Бузову заподозрили в романе с Олегом Майами, с которым она поцеловалась на сцене. Однако исполнительница хита «Мало половин» отметила, что влюблена в него как в артиста.