Подруга 53-летней Марины Федункив объяснила, почему она скрывает беременность

Артистка Елена Борщева предположила, почему ее коллега Марина Федункив может скрывать беременность. По ее мнению, юмористка боится сглаза, так как раньше у нее не было детей.

Этим летом в СМИ распространилась новость о том, что 53-летняя актриса скоро впервые станет мамой. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников, отметив, что на съемках нового проекта она носила просторные наряды и была окружена заботой, так как все знали о ее положении. Однако подтверждать это сама Марина отказалась.

Размышляя о том, почему Федункив не раскрывает беременность, Елена Борщева допустила, что она просто боится. Многие будущие мамы предпочитают долгое время не говорить об ожидании ребенка. А у актрисы он еще и первый.

«Не знаю, может, она действительно боится сглазить и так далее. Насколько я знаю, у нее нет детей, и в принципе, если женщина очень хочет, то почему бы и нет», - поделилась Борщева в программе «Хватит слухов!».

Напомним, что Марина и не опровергла свою беременность. Над новостями она просто посмеялась и отказалась давать дополнительные комментарии на эту тему.

Ранее психолог рассказала о рисках поздней беременности Марины Федункив.