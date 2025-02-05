39-летняя Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике и прозрачном платье

39-летняя знаменитость снялась в черном крошечном бикини, поверх которого надела блестящее прозрачное платье в тон. Артистка дополнила образ солнцезащитными очками, парой браслетов и серьгами. Исполнительница хита «Мало половин» также собрала волосы в высокий пучок. Она позировала на фоне заката.

Напомним, в 2019 году Ольга Бузова начала встречаться с рэпером Давой. В 2021 году пара рассталась. Певица признавалась, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам музыканта, они разошлись из-за того, что не сошлись характерами.

В августе 2024 года Бузова раскрыла, что состоит в отношениях. Тогда артистка снялась в объятиях неизвестного мужчины. Лицо избранника на фото Ольга скрыла стикером с изображением льва.

Накануне певица Мари Краймбрери рассказала, что беременна от экс-возлюбленного Бузовой.

Незадолго до этого Ольга Бузова пообещала уйти из соцсетей и назвала причину.