«Целая пропасть»: почему внуки Аллы Пугачевой прекратили общение

Журналист Антон Беккужев заявил, что внуки Аллы Пугачевой не общаются из-за конкуренции. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В Сети ходят слухи, что Никита Пресняков и Дени Байсаров больше не общаются. По мнению Антона, братья могли конкурировать за внимание «влиятельной мамы», которая много времени проводит на гастролях и концертах.

Также журналист считает, что внуки Пугачевой рассорились из-за разных политических взглядов. Он отметил, что Никита и Дени не высказывали свои позиции, но это не значит, что между ними есть единство.

На отношения братьев могла повлиять и разница в возрасте. «С такой разницей сложно найти точки соприкосновения. Когда Дени было семь лет, Никите исполнилось уже 14. Для детей это целая пропасть. Когда они выросли, эта пропасть могла сохраниться», — высказался Антон.

Кроме того, Беккужев отметил, что братья имеют разные увлечения. Никита — творческий человек, занимающийся музыкой, а Дени — бизнесмен.

«У них мало точек соприкосновения для общения», — резюмировал журналист.

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой Никита Пресняков хочет сдавать ее дачу в Истре за 200 тыс. рублей. Подробности читайте в этой новости.