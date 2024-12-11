53-летняя певица Анна Нетребко пришла на гала-ужин в образе невесты и с мужчиной. Артистка поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.

В Милане состоялся гала-ужин в честь премьеры оперы «Сила судьбы», который посетили многие звезды, в том числе и Анна. Для выхода в свет знаменитость выбрала белое платье в пол с прозрачными рукавами. Ее образ дополнил ремешок со стразами, клатч и серьги. Певица распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Увидев снимки Анны, пользователи Сети сравнили ее с невестой.

«Какой нежный образ! Невероятно красивая», — написали подписчики.

Примечательно, что Анна провела вечер в компании американца Брайана Джагда, который стал ее партнером по постановке. Артисты вместе позировали фотографам и не скрывали нежных чувств.

Ранее певицу Анну Нетребко засняли в обнимку с мужчиной после развода с Юсифом Эйвазовым. Подробности читайте в этой новости.

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