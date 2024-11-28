Певицу Анну Нетребко засняли в обнимку с мужчиной после развода: что о нем известно
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Певицу Анну Нетребко засняли в обнимку с мужчиной. Предположительно, прижималась артистка к коллеге по опере Йонасу Кауфману.
Судя по кадрам, опубликованным в Сети, Анна с немецким певцом репетировали какую-то чувственную сцену из постановки. Они стояли на сцене в окружении оркестра.
Отметим, что после развода с Юсифом Эйвазовым Нетребко с головой ушла в работу. Сейчас он много выступает и о личной жизни предпочитает не говорить. Пока ничего неизвестно о том, появился ли у вокалистки кто-то после расставания с мужем или же нет.
Развод Эйвазова и Нетребко в принципе стал неожиданностью для всех поклонников пары. Дело в том, что супруги никогда не говорили о проблемах в браке и создавали впечатление, что смогут пройти через все трудности. Однако в отношениях все же все было неидеально, и это в итоге привело к разрыву.
К слову, после расставания с супругом Анна очень изменилась. Она похудела и, как отметили поклонники, похорошела. Произошли перемены и в ее поведении. Певица стала чаще делиться с фанатами фото в личном блоге и стала более раскрепощенной.
Ранее Анна Нетребко сменила квартиру в Вене.