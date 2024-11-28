Певицу Анну Нетребко засняли в обнимку с мужчиной после развода: что о нем известно

Певицу Анну Нетребко засняли в обнимку с мужчиной. Предположительно, прижималась артистка к коллеге по опере Йонасу Кауфману.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, Анна с немецким певцом репетировали какую-то чувственную сцену из постановки. Они стояли на сцене в окружении оркестра.

Отметим, что после развода с Юсифом Эйвазовым Нетребко с головой ушла в работу. Сейчас он много выступает и о личной жизни предпочитает не говорить. Пока ничего неизвестно о том, появился ли у вокалистки кто-то после расставания с мужем или же нет.