53-летняя Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж

53-летняя знаменитость предстала на фото с красными кудрявыми волосами. Предполагается, что Кудрявцева надела парик для съемок, поскольку затем она опубликовала видео с бэкстейджа передачи «Секрет на миллион».

Напомним, Лера Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая рассказывала, что они с мужем долгое время мечтали о детях, однако ей не удавалось забеременеть. Тогда артистка согласилась на ЭКО, и с третьей попытки все получилось, а 9 августа 2018 года у них родилась дочь Мария.

От первого брака с солистом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком у Кудрявцевой есть 34-летний сын Жан. В мае 2018 года знаменитость стала бабушкой, у нее родился внук Лев.

Ранее Кудрявцева назвала Сергея Лазарева родным человеком и лучшим соведущим.

Также Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова во Франции.