«Это уже родной мне человек»: Лера Кудрявцева назвала лучшего соведущего на «Новой волне»

Лера Кудрявцева является бессменной ведущей конкурса «Новая волна». В этом году ее партнерами по сцене стали рэпер Александр ST, Сергей Лазарев и Тимур Родригез, однако только одного из них Лера назвала своим фаворитом.

Как подчеркнула Кудрявцева, ей все равно, с кем работать на сцене, и в шутку добавила, что прекрасно, когда рядом много мужчин.

На вопрос журналистов, с кем комфортнее работать, Лера призналась, что все решает режиссер, но ей лично проще всего с певцом Сергеем Лазаревым.

«Это уже родной мне человек… Нам с Сережей шутки прописывать нельзя. У нас если прет.... мы друг друга очень хорошо знаем. Веселее», - сказала Лера в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Ранее Лера Кудрявцева публично оскорбила Сергея Лазарева во время «Новой волны». Артисты вместе вышли на сцену, и Сергей напомнил о возрасте Леры, сказав, что она ведет конкурс уже 20 лет. В ответ Кудрявцева назвала его «дрянью».