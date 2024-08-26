«Все не просто так»: Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова

Известная телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла настоящую причину задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом она заявила во время разговора с Аленой Жигаловой, запись которого опубликована в Telegram-канале журналистки.

По мнению артистки, арест российского программиста связан с желанием «отжать» мессенджер.

«Сидим с Аленычем, обсуждаем новость про Павла Дурова... Все не просто так, все не просто так. Думаю, что отжать хотят Telegram... Думаю, что в Америке», — поделилась Кудрявцева.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа за отказ мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции. Из-за этого правоохранители могут предъявить ему обвинение сразу в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, педофилии и других. По некоторым данным, миллиардеру может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее певец Олег Газманов предупредил россиян после ареста Дурова.