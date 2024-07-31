53-летняя Кристина Орбакайте вышла на сцену в сетчатых колготках и прозрачном платье из кружева

53-летняя певица Кристина Орбакайте выложила в соцсетях снимок с выступления. Артистка вышла на сцену в коротком полупрозрачном платье из кружева и сетчатых колготках.

Где состоялось выступление, не уточняется. Наряд певицы не скрывал ее стройных ног.

«Шоу должно продолжаться», - подписала Кристина.

Напомним, у артистки трое детей. Первенец родился в 1991 году от музыканта Владимира Преснякова. На днях стало известно, что он вернулся из США в Россию.

В 1998 году у Орбакайте появился на свет сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. В последнем браке артистка воспитывает дочь – девочке 12 лет.

Ранее Орбакайте с мужем и дочерью провела время в Перу. Поклонники артистки отметили, как похорошела Клавдия. Они указывали на модельную внешность девочки. «Ножки модельные у Клавдии, есть в кого», - писали в Сети.