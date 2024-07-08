«Ножки модельные у Клавдии»: поклонники пришли в восторг от внешности дочери Орбакайте

После мини-тура по Израилю певица Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и 12-летней дочерью Клавдией отправилась отдыхать в Перу. Поклонники 53-летней звезды отметили, что ее наследница очень похорошела.

Недавно вся семья посетила город цивилизации инков Мачу-Пикчу. Там они сделали общее фото.

Кристина призналась, что они давно мечтали побывать в Мачу-Пикчу и, наконец, их планы воплотились в реальность.

На снимке Орбакайте позирует черных брюках, разноцветном палантине и черных кроссовках. Ее супруг одел черный спортивный костюм и белую футболку. Дочь знаменитости выбрала для путешествия в город черные лосины, серую куртку и ярко-желтые кроссовки.

Внешность Клавдии поразила фанатов дочери Примадонны. Они отметили, что у девочки модельная внешность: она обладательница длинных ног и выразительных глаз.

«Будущая модель», «Скажите, где такие ноги выдают?», «Ножки модельные у Клавдии, есть в кого», «Какая Клава взрослая уже», — пишут в комментариях.

В марте у певицы сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня Кристина Орбакайте дала несколько концертов в четырех городах Израиля. Однако, судя по появившимся в Сети кадрам, тур знаменитости не увенчался успехом: на видео, опубликованных с концертов, видно, что зрительные залы были небольшими и наполовину пустыми.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему знаменитость не добилась успеха за пределами России. По его мнению, Орбакайте «не видать солдаутов», поскольку «люди больше не готовы поддерживать эту семейку материально».