53-летняя актриса Светлана Пермякова заявила, что похудела на 10 кг за 2 месяца. Артистка рассказала о работе над собой в соцсети.

В личном блоге Светланы появились 2 снимка. Первый был сделан в декабре 2024 года, а второй — в феврале 2025. На последнем кадре заметно, насколько сильно похудела актриса. Теперь ее лицо приобрело рельеф и заостренные черты. По словам знаменитости, она избавилась от 10 кг благодаря осознанному подходу к здоровью.

«За это время в моей жизни появились правильное питание, прогулки, много воды. Это только начало, и я продолжаю двигаться вперед. Главное — не быстрое решение, а осознанный подход к здоровью и телу», — высказалась она.

Светлана поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что теплые слова важны для нее.

Ранее бывший возлюбленный актрисы Светланы Пермяковой рассказал о ее новом романе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Данила Козловский показал редкий кадр с дочкой от Ольги Зуевой в день ее 5-летия.