«Помогаю во всем»: бывший возлюбленный Пермяковой рассказал о ее новом романе

Бывший возлюбленный актрисы Светланы Пермяковой рассказал о ее новом романе. Об этом сообщает Woman.ru.

На днях Светлана Пермякова рассказала о том, что ее сердце занято новым молодым человеком. Актриса поделилась, что пока общается с ним только по Сети, однако не исключает, что отношения выйдут за пределы интернета.

В 2012 году у Пермяковой от возлюбленного Максима Скрябина родилась дочь Варвара. Тогда пара так и не узаконила свои отношения. Несмотря на то, что их союз распался, Скрябин рассказал, что до сих пор с теплотой относится к актрисе. А вот о новом возлюбленном знаменитости он говорить отказался.

«Ну я тут совсем ни при чем. Но, конечно я ее поддерживаю, помогаю во всем. Если будет нужно, то дам советы какие-то. По-дружески мы очень близки! И конечно я хочу, чтобы у нее все было хорошо», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Светлана Пермякова рассказала о пластических операциях. По мнению артистки, она не испытывает потребности в пластике.