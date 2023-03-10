53-летний Иосиф Пригожин сорвал голос в караоке «для женщин»

Иосиф Пригожин относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Продюсер нередко рассказывает о жизни с Валерией и комментирует провокационные поступки своих коллег. Так, например, сегодня по Сети распространился видеоролик с откровением Пригожина.

За кулисами шоу «Звезды сошлись» Иосиф признался, что он сорвал голос в караоке «для женщин». Узнав об этом, Лера Кудрявцева решила подшутить над мужчиной и отметила его «хрипотцу».

«Получился такой американский sound», — отреагировал на слова телеведущей Пригожин.

Ранее возлюбленный Валерии рассказал о том, что из-за проблем со здоровьем он поправился до 106 килограммов. Совсем недавно всю Сеть облетела новость о его заболевании неизвестным вирусом. Ситуация была настолько серьезной, что мужчина заявил: «Мне кололи гормоны». Полное высказывание продюсера смотрите в этой статье.

Напомним, Пригожин и его супруга уже долгое время состоят в браке и считаются самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на это, исполнительница хита «Часики» откровенно призналась в том, что отношения с Иосифом не входили в ее планы. В интервью одному изданию знаменитость восстановила хронологию общения с Пригожиным. Подробности читайте здесь.