«Меня это тревожило»: Валерия заявила, что отношения с Пригожиным не входили в ее планы

Валерия и Иосиф Пригожин считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги никогда не были замечены в изменах и крупных семейных скандалах, вот почему многие молодые люди берут их отношения за образцовый пример. Сегодня певица дала откровенное интервью изданию «Teleprogramma», в котором она рассказала о том, как зарождались их чувства с известным продюсером.

Совсем недавно певице удалось всех удивить. По словам знаменитости, она не верила, что их рабочие отношения с Пригожиным могут перерасти в крепкий брак. На этот раз Валерия продолжила развивать эту мысль и даже заявила: «Меня крайне шокировало, когда он впервые взял меня за руку. Я ее сразу же отдернула».

Звезда сообщила, что серьезный разговор между ней и мужчиной состоялся в Голландии, когда они поехали снимать клип на песню. Красота Амстердама и уютная атмосфера настолько вдохновили Пригожина, что он решился признаться в любви Валерии. По воспоминаниям певицы, ее это сильно удивило.

«В мои планы отношения не входили, поэтому я смотрела на ситуацию с большой осторожностью. Я сидела и думала: парень, чего же ты мучаешься, я и так все знаю. Меня эта ситуация сильно тревожила», — поделилась откровением Валерия.

Тогда знаменитость решила задать продюсеру решающий вопрос: что будет с их рабочими отношениями, если она когда-то полюбит другого. Иосиф признался: ему будет крайне сложно отпустить артистку, однако он выполнит перед ней все обязательства. После подобного ответа у певицы не оставалось сомнений: Пригожин — ее мужчина.

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