«Кололи гормоны»: из-за проблем со здоровьем Иосиф Пригожин поправился до 106 килограммов

Иосиф Пригожин относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. На этот раз продюсер дал откровенное интервью во время шоу «Злые языки» и рассказал о проблемах со здоровьем.

Совсем недавно весь интернет облетела новость о том, что супруга Валерии сразила тяжелая форма коронавируса. На тот момент Пригожин являлся участником передачи «Маска», поэтому он никак не мог остаться на больничном и полноценно вылечиться. Мужчина дал слово организаторам и, несмотря на слабость и худобу, приезжал на съемочную площадку. Как выяснилось, подобные игры со здоровьем не прошли бесследно.

«Мне кололи гормоны, я начал распухать в каком-то моменте. Ел, как не в себя. А это же раз в неделю снимается, и вот в скором времени я был 106 килограммов», — поделился откровением избранник Валерии.

Напомним, что Иосиф Пригожин и его супруга уже долгое время состоят в браке и считаются самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на это, многие журналисты продолжают приписывать артистам развод. К слову, сегодня Валерия дала новое интервью, в котором она смело заявила: отношения с продюсером не входили в ее планы. Подробности читайте в этой статье.

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