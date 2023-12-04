52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева заболела после «Песни года». Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В Москве состоялись съемки концерта «Песня года». Мероприятие стало особенным для Кудрявцевой: она выступила на нем не только в роли ведущей, но и певицы. Вместе с юристом Катей Гордон Лера исполнила композицию «Дамы за 30».

В личном блоге Кудрявцева сообщила, что активная работа пагубно повлияла на ее здоровье. Знаменитость пожаловалась на высокую температуру.

«Организм сказал: «Отдохни»», — высказалась Лера.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева обиделась на Сергея Лазарева за сравнение с Ольгой Бузовой. Подробности смотрите в этой статье.

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