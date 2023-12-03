Лера Кудрявцева обиделась на Сергея Лазарева за сравнение с Ольгой Бузовой

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые выступила на новогоднем концерте «Песня года» в качестве певицы. Вместе с близкой подругой, юристом Катей Гордон она исполнила композицию «Дамы за 30».

После номера ведущий концерта Сергей Лазарев оценил вокальные данные 52-летней Кудрявцевой и в шутку сравнил ее с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. При этом Лера обиделась на Лазарева.

«Понимаешь, я тебе этого никогда не прощу!» —Сказала Кудрявцева.

На это Сергей вновь повторил, что вокал ведущей шоу «Секрет на миллион» действительно похож на пение Бузовой.

«На правду не обижаются, Лерочка», — приводит слова артиста The Voice.

В этом году Ольга Бузова впервые стала лауреатом премии «Песня года». Ранее ее никогда не приглашали участвовать в новогоднем концерте. Выступая на красной дорожке, артистка расплакалась и призналась, что всегда об этом мечтала.

Ранее мы писали, что скандалом между членами жюри завершился очередной выпуск шоу «Суперстар!». Лера Кудрявцева и Наташа Королева не смогли прийти к общему мнению по поводу выступления Татьяны Марковой с песней «Одиночество», а после перешли на личности.