52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что замучила космонавтов и зятя

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что замучила космонавтов и зятя. Знаменитость назвала себя «фанатом космоса» в соцсети.

8 апреля во время солнечного затмения можно будет увидеть редкую комету Понса-Брукса. Лера призналась, что находится в предвкушении данного события. По словам знаменитости, она является «фанатом космоса». На протяжении нескольких лет Кудрявцева жила в Звездном городке и «мучала» космонавтов и зятя вопросами.

«Облазила там все тренажеры, побывала внутри корабля. На центрифуге покататься испугалась, если честно», — призналась телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева не сдержала слез, когда увидела поведение россиян после теракта. По словам знаменитости, она не может остаться равнодушной к героическим поступкам людей. Подробности смотрите в этом материале.

Напомним, что 22 марта 2024 года группа вооруженных лиц ворвалась в «Крокус», открыла огонь по людям и подожгла здание. Сайт «Страсти» рассказал, что известно о владельцах «Крокус Сити Холла» Аразе и Эмине Агаларовых.