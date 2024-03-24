«У меня текут слезы»: Лера Кудрявцева отреагировала на поведение людей после теракта в «Крокусе»

Лера Кудрявцева не сдержала слез после того, как увидела поведение россиян во время теракта в «Крокусе». Телеведущая поделилась реакцией на случившееся в своем Telegram-канале.

«Когда я вижу ужасающие кадры убийства – я молчу. А когда вижу наших людей, помогающих друг другу – у меня текут слезы. Странная реакция – знаю», – передает знаменитость.

По словам Кудрявцевой, в современном мире люди настолько привыкли к жестокости по отношению к окружающим, что героические поступки не могут не пробивать на слезу.

Телеведущая выразила особую благодарность россиянам, которые проявили сострадание и отзывчивость на фоне трагических событий в «Крокус Сити Холле».

«15-летний пацан, который вывел 100 человек, парень, выбивший автомат, люди, идущие во всех странах к посольству России положить цветы, очередь на сдачу крови и т.д.» – подчеркнула Кудрявцева.

Напомним, 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в концертный зал ворвались террористы. Преступники начали стрелять в спины людей, а затем подожгли здание.

Ранее мы писали, что помощница директора рок-группы «Пикник» погибла в «Крокусе».